Инфантино объявил о масштабном нововведении в финале ЧМ-2026

Инфантино рассказал об этом на Саммите мировой экономики Semafor, который в эти дни проходит в Вашингтоне.
«Впервые в истории у нас будет шоу в перерыве финала чемпионата мира, который пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Я пока не могу раскрыть, кто именно выступит, но артистов будет несколько. Это будет величайшее шоу на Земле — фантастика», — сказал Инфантино.
Президент ФИФА добавил, что организацией выступления занимается фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин. Ранее он отвечал за организацию подобного шоу в перерыве решающей игры клубного чемпионата мира 2025 года. Тогда, вместе с Coldplay на стадионе «Метлайф» выступили колумбийский певец J Balvin, американская рэп-исполнительница Doja Cat, нигерийская певица Tems и австралийский исполнитель Эммануэль Келли.
Подобные шоу в перерыве матча (Halftime Show) являются традиционными для американской спортивной культуры. Самые масштабные из них ежегодно проводятся в перерыве Супербоула — финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ). В этом году хедлайнером Halftime Show был пуэрториканский рэпер Bad Bunny.
Ранее Инфантино заявил, что каждый матч ЧМ-2026 по масштабу будет сравним с Супербоулом.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.