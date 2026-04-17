Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Енисей
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.49
Футбол. Первая лига
18:00
Торпедо
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.33
П2
4.60
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Комо
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.66
П2
1.53
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.99
П2
8.50
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.35
П2
2.52
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.79
П2
12.50
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.78
П2
6.40

Инфантино объявил о масштабном нововведении в финале ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что в перерыве финального матча ЧМ-2026 будет организовано масштабное музыкальное шоу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инфантино рассказал об этом на Саммите мировой экономики Semafor, который в эти дни проходит в Вашингтоне.

«Впервые в истории у нас будет шоу в перерыве финала чемпионата мира, который пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Я пока не могу раскрыть, кто именно выступит, но артистов будет несколько. Это будет величайшее шоу на Земле — фантастика», — сказал Инфантино.

Президент ФИФА добавил, что организацией выступления занимается фронтмен британской рок-группы Coldplay Крис Мартин. Ранее он отвечал за организацию подобного шоу в перерыве решающей игры клубного чемпионата мира 2025 года. Тогда, вместе с Coldplay на стадионе «Метлайф» выступили колумбийский певец J Balvin, американская рэп-исполнительница Doja Cat, нигерийская певица Tems и австралийский исполнитель Эммануэль Келли.

Подобные шоу в перерыве матча (Halftime Show) являются традиционными для американской спортивной культуры. Самые масштабные из них ежегодно проводятся в перерыве Супербоула — финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ). В этом году хедлайнером Halftime Show был пуэрториканский рэпер Bad Bunny.

Ранее Инфантино заявил, что каждый матч ЧМ-2026 по масштабу будет сравним с Супербоулом.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.