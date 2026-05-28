Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.30
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

День в истории: 28 мая 1928 года ФИФА приняла решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в четыре года

28 мая 1928 года на конгрессе ФИФА в Амстердаме было принято решение, которое навсегда изменило мировой футбол: чемпионаты мира должны проходить раз в четыре года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Это стало важнейшим шагом в истории турнира, который позже превратился в главное спортивное событие планеты.

К тому моменту идея проведения отдельного мирового футбольного первенства уже активно обсуждалась. ФИФА стремилась создать соревнование, которое объединило бы сильнейшие сборные разных континентов и вывело бы футбол на новый международный уровень. Решение о четырехлетнем цикле позволило сделать турнир не только престижным, но и по-настоящему ожидаемым событием, сопоставимым по значимости с Олимпиадами.

Первые последствия этого решения проявились уже вскоре: в 1930 году состоялся первый чемпионат мира, который приняла Уругвай. Именно этот турнир открыл новую эпоху в истории футбола и дал старт традиции, продолжающейся уже почти столетие. С тех пор мундиаль стал ареной для главных футбольных звезд и символом борьбы за статус сильнейшей сборной мира.

Сегодня решение, принятое в 1928 году, кажется естественным, но именно тогда был заложен фундамент современного календаря мирового футбола. Четырехлетний цикл сделал чемпионат мира особым событием, вокруг которого строятся ожидания болельщиков, игроков и целых футбольных поколений.