День в истории: 28 мая 1928 года ФИФА приняла решение проводить чемпионаты мира по футболу раз в четыре года

Это стало важнейшим шагом в истории турнира, который позже превратился в главное спортивное событие планеты.
К тому моменту идея проведения отдельного мирового футбольного первенства уже активно обсуждалась. ФИФА стремилась создать соревнование, которое объединило бы сильнейшие сборные разных континентов и вывело бы футбол на новый международный уровень. Решение о четырехлетнем цикле позволило сделать турнир не только престижным, но и по-настоящему ожидаемым событием, сопоставимым по значимости с Олимпиадами.
Первые последствия этого решения проявились уже вскоре: в 1930 году состоялся первый чемпионат мира, который приняла Уругвай. Именно этот турнир открыл новую эпоху в истории футбола и дал старт традиции, продолжающейся уже почти столетие. С тех пор мундиаль стал ареной для главных футбольных звезд и символом борьбы за статус сильнейшей сборной мира.
Сегодня решение, принятое в 1928 году, кажется естественным, но именно тогда был заложен фундамент современного календаря мирового футбола. Четырехлетний цикл сделал чемпионат мира особым событием, вокруг которого строятся ожидания болельщиков, игроков и целых футбольных поколений.