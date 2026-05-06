Инфантино пообещал хот‑дог и колу за билет на финал ЧМ за $2 млн

На прошлой неделе на платформе ФИФА для перепродажи билетов были выставлены четыре билета на финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Каждый билет оценивался чуть меньше чем в 2,3 миллиона долларов.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал лично принести хот-дог и бутылку Coca-Cola тому, кто купит билет на финал за 2 миллиона долларов. Об этом сообщает L'Équipe.
«Если кто-то приобретёт билет на финал за 2 миллиона долларов, я лично принесу ему хот-дог и колу, чтобы он смог отлично провести время», — сказал Инфантино.
Глава ФИФА объяснил высокие цены на билеты большим спросом и тем, что перепродажа билетов на ЧМ-2026 разрешена в США.
«Мы должны учитывать рынок, ведь мы находимся в стране с самым развитым рынком развлечений в мире. Поэтому цены должны соответствовать рыночным условиям», — отметил Инфантино. — «Даже если кто-то считает наши цены высокими, билеты всё равно перепродаются более чем в два раза дороже».
На прошлой неделе на платформе перепродажи ФИФА было выставлено четыре билета на финал чемпионата мира 2026 года, который пройдёт 19 июля в Нью-Джерси, стоимостью чуть меньше 2,3 миллиона долларов за каждый.
Ранее, в начале апреля, ФИФА повысила цены на билеты на 40 из 104 матчей турнира. Так, самый дорогой билет на финал («категория 1») подорожал с 8,7 тысячи долларов до 11 тысяч долларов. Также увеличились цены на матчи с участием сборных Бразилии, Аргентины, Англии, Германии и Мексики.
Это повышение вызвало критику: европейская группа болельщиков FSE подала жалобу в Еврокомиссию, а американские законодатели‑демократы обвинили ФИФА в завышении стоимости билетов. Инфантино тогда объяснил, что доходы от продажи билетов направляются на развитие футбола по всему миру.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт с участием 48 национальных команд и станет первым турниром, который примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.