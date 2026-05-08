Трамп заявил, что не заплатил бы тысячу долларов за билет на ЧМ

«Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них платить», — заявил он в интервью New York Post.
Дональд Трамп при этом подчеркнул коммерческий успех турнира: продано уже 5 миллионов билетов, что является рекордом. Однако он выразил обеспокоенность тем, что высокие цены могут отсечь простых болельщиков, которые входят в его электорат.
«Я не видел цен, но мне нужно будет посмотреть. Если люди из Куинса и Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут пойти, я буду разочарован, но, знаете, в то же время это невероятный успех. Я хотел бы, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли пойти», — добавил президент США.
На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов ФИФА было выставлено четыре места на финал ЧМ-2026 по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждое. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино оправдывал высокие цены рыночными реалиями США, где разрешена перепродажа билетов. Он также пошутил, что лично принесет хот‑дог и бутылку Coca-Cola тому, кто купит билет на финал за 2 миллиона долларов.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.