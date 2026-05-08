Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.41
П2
2.49
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.54
П2
12.50
Футбол. Первая лига
20:30
Родина
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.93
П2
9.40
Футбол. Германия
21:30
Боруссия Д
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.52
П2
4.45
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.27
П2
2.86
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.18
П2
6.56
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.35
П2
2.95

ФИФА запретила отказавшемуся от России вратарю играть за Норвегию

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила заявку вратаря норвежского клуба «Буде-Глимт» Никиты Хайкина на выступление за сборную Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По информации источника, процедура смены спортивного гражданства 30-летнего вратаря не соответствует требованиям устава, касающимся продолжительности пребывания в стране. Хайкин проживает в Норвегии с 2019 года.

Согласно требованиям ФИФА, для смены федерации футболистам старше 18 лет необходимо проживать на территории страны не менее пяти лет и находиться в ней не менее 183 дней в течение каждого года. Если в течение этого периода игрок переходит в клуб, входящий в другую ассоциации, то срок его пребывания обнуляется.

В январе 2023 года Хайкин подписал контракт «Бристоль Сити» из Чемпионшипа, но уже спустя два месяца вернулся в «Буде-Глимт», не сыграв за английский клуб ни одного матча. Вероятно, именно этот переход повлиял на решение ФИФА отказать в смене спортивного гражданства.

В ФИФА и Норвежской футбольной ассоциации (NFF) пока не комментируют данную информацию.

«Мы ждем последних заявлений от ФИФА, но к этому мы были в какой-то степени готовы», — сказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. Он провел за норвежский клуб 268 матчей, в которых пропустил 298 мячей и 92 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). В этом сезоне он помог «Буде-Глимт» дойти до ⅛ финала Лиги чемпионов. Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В апреле этого года стало известно, что Хайкин получил норвежское гражданство, чтобы сыграть за сборную Норвегии на ЧМ-2026. При этом у вратаря уже есть паспорта России, Израиля (где он родился) и Великобритании (где он жил с 2009 по 2013 год).

В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Оба матча он провел на скамейке запасных.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет против Ирака (16 июня), Сенегала (22 июня) и Франции (27 июня). Основным вратарем национальной команды является 35-летний Орьян Нюланн, который является запасным голкипером в «Севилье».

Футбол. ЧМ-2026
17.06
Ирак
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.54
П2
1.30