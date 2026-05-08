ФИФА запретила отказавшемуся от России вратарю играть за Норвегию

По информации источника, процедура смены спортивного гражданства 30-летнего вратаря не соответствует требованиям устава, касающимся продолжительности пребывания в стране. Хайкин проживает в Норвегии с 2019 года.
Согласно требованиям ФИФА, для смены федерации футболистам старше 18 лет необходимо проживать на территории страны не менее пяти лет и находиться в ней не менее 183 дней в течение каждого года. Если в течение этого периода игрок переходит в клуб, входящий в другую ассоциации, то срок его пребывания обнуляется.
В январе 2023 года Хайкин подписал контракт «Бристоль Сити» из Чемпионшипа, но уже спустя два месяца вернулся в «Буде-Глимт», не сыграв за английский клуб ни одного матча. Вероятно, именно этот переход повлиял на решение ФИФА отказать в смене спортивного гражданства.
В ФИФА и Норвежской футбольной ассоциации (NFF) пока не комментируют данную информацию.
«Мы ждем последних заявлений от ФИФА, но к этому мы были в какой-то степени готовы», — сказал главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен.
Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. Он провел за норвежский клуб 268 матчей, в которых пропустил 298 мячей и 92 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Хайкин является четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024). В этом сезоне он помог «Буде-Глимт» дойти до ⅛ финала Лиги чемпионов. Контракт Хайкина с норвежским клубом рассчитан до лета 2027 года.
В апреле этого года стало известно, что Хайкин получил норвежское гражданство, чтобы сыграть за сборную Норвегии на ЧМ-2026. При этом у вратаря уже есть паспорта России, Израиля (где он родился) и Великобритании (где он жил с 2009 по 2013 год).
В ноябре 2021 года Хайкин вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1). Оба матча он провел на скамейке запасных.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет против Ирака (16 июня), Сенегала (22 июня) и Франции (27 июня). Основным вратарем национальной команды является 35-летний Орьян Нюланн, который является запасным голкипером в «Севилье».