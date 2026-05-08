ФИФА запретила отказавшемуся от России вратарю играть за Норвегию

Согласно требованиям ФИФА, для смены федерации футболистам старше 18 лет необходимо проживать на территории страны не менее пяти лет и находиться в ней не менее 183 дней в течение каждого года. Если в течение этого периода игрок переходит в клуб, входящий в другую ассоциации, то срок его пребывания обнуляется.