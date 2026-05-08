Из-за ЧМ школьники в Мексике уйдут на каникулы на 40 дней раньше

Правительство Мексики решило завершить учебный год примерно на шесть недель раньше из-за проведения чемпионата мира по футболу. В города приедут много фанатов, будут изменения в работе транспорта. Решение приняли ради безопасности ребят. Еще один фактор — экстремальная жара до 40 градусов.