Из-за ЧМ школьники в Мексике уйдут на каникулы на 40 дней раньше

Правительство Мексики решило завершить учебный год примерно на шесть недель раньше из-за проведения чемпионата мира по футболу. В города приедут много фанатов, будут изменения в работе транспорта. Решение приняли ради безопасности ребят. Еще один фактор — экстремальная жара до 40 градусов.
По данным The New York Times. в Эрмосильо на северо-западе страны был побит мартовский температурный рекорд (42 градуса Цельсия). В июне и июле ожидаются новые волны жары, температура будет выше обычного диапазона в 25−30 градусов Цельсия.
Каникулы должны были начаться 15 июля, но министерство образования страны решило перенести дату на 5 июня, за шесть дней до первого матча ЧМ-2026, который пройдет в Мексике, Канаде и США.
Мексика примет 13 игр турнира, они пройдут в Гвадалахаре, Мехико и Монтеррее.