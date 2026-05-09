Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий для участия в ЧМ-2026

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление FFIRI.
Как уточняется, среди требований иранской стороны — выдача виз, соблюдение уважения к персоналу, государственному флагу и гимну Ирана, а также обеспечение высокого уровня безопасности в аэропортах, гостиницах и на маршрутах следования к стадионам. Данное требование было сформулировано после того, как в апреле власти Канады отказали во въезде в страну президенту FFIRI Мехди Таджу перед конгрессом Международной федерации футбола (ФИФА). Причиной отказа стали его связи с Корпусом стражей исламской революции, который Оттава в 2024 году признала террористической организацией.
В организации подчеркнули, что «никакая внешняя сила не может лишить Иран участия в соревновании, на которое он отобрался по праву».
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня). Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.