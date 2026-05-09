Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий для участия в ЧМ-2026

Как уточняется, среди требований иранской стороны — выдача виз, соблюдение уважения к персоналу, государственному флагу и гимну Ирана, а также обеспечение высокого уровня безопасности в аэропортах, гостиницах и на маршрутах следования к стадионам. Данное требование было сформулировано после того, как в апреле власти Канады отказали во въезде в страну президенту FFIRI Мехди Таджу перед конгрессом Международной федерации футбола (ФИФА). Причиной отказа стали его связи с Корпусом стражей исламской революции, который Оттава в 2024 году признала террористической организацией.