Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.47
П2
1.44
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.62
П2
2.80
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Интер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
3
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Челси
1
П1
X
П2

Стоимость билетов на финал ЧМ-2026 выросла в три раза

ФИФА увеличила стоимость билетов первой категории на финальный матч чемпионата мира 2026 года в три раза, сообщает ABC.

Источник: Reuters

Место на игру 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) теперь оценивается в $32,97 тыс. Ранее предельная цена для данной категории составляла $10,99 тыс. При этом, как уточняется, на текущей неделе по указанной стоимости были доступны только места для лиц, передвигающихся в инвалидных колясках.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее объяснял высокий уровень цен особенностями рынка США, где допускается перепродажа билетов. В конце апреля на платформе ФИФА по перепродаже появилось четыре билета на финал ЧМ-2026 стоимостью чуть менее $2,3 млн за каждый. Инфантино в шутку заявил, что лично принесет хот‑дог и бутылку кока-колы тому, кто приобретет такой билет.

В начале апреля ФИФА повысила цены на билеты на 40 из 104 матчей турнира. Это решение подверглось критике: группа европейских болельщиков FSE направила жалобу в Еврокомиссию, а американские законодатели-демократы обвинили организацию в искусственном завышении стоимости. Инфантино в ответ заявил, что доходы от реализации билетов направляются на развитие футбола в глобальном масштабе.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных сборных и станет первым турниром, который состоится на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Соревнования продлятся с 11 июня по 19 июля.