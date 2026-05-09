Стоимость билетов на финал ЧМ-2026 выросла в три раза

Место на игру 19 июля на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси) теперь оценивается в $32,97 тыс. Ранее предельная цена для данной категории составляла $10,99 тыс. При этом, как уточняется, на текущей неделе по указанной стоимости были доступны только места для лиц, передвигающихся в инвалидных колясках.
Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее объяснял высокий уровень цен особенностями рынка США, где допускается перепродажа билетов. В конце апреля на платформе ФИФА по перепродаже появилось четыре билета на финал ЧМ-2026 стоимостью чуть менее $2,3 млн за каждый. Инфантино в шутку заявил, что лично принесет хот‑дог и бутылку кока-колы тому, кто приобретет такой билет.
В начале апреля ФИФА повысила цены на билеты на 40 из 104 матчей турнира. Это решение подверглось критике: группа европейских болельщиков FSE направила жалобу в Еврокомиссию, а американские законодатели-демократы обвинили организацию в искусственном завышении стоимости. Инфантино в ответ заявил, что доходы от реализации билетов направляются на развитие футбола в глобальном масштабе.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных сборных и станет первым турниром, который состоится на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Соревнования продлятся с 11 июня по 19 июля.