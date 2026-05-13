Пяти футболистам сборной Ирака отказали в визе в США на ЧМ-2026

31 марта сборная Ирака со счетом 2:1 обыграла команду Боливии в стыковом матче, став последним участником ЧМ‑2026. Это будет второе участие иракской команды на чемпионатах мира — 40 лет назад, в 1986 году, сборная Ирака заняла последнее место в группе с Бельгией, Парагваем и хозяевами чемпионата, мексиканцами.