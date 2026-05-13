Пяти футболистам сборной Ирака отказали в визе в США на ЧМ-2026

США отказали в выдаче виз пяти футболистам сборной Ирака, которые должны принять участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает портал Goal.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели рассказал агентству Shafaq News, что визы не получили Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади. Причины такого решения на данный момент неизвестны.

Иракская футбольная федерация намерена обратиться в ФИФА для скорейшего поиска решения проблемы, так как это ключевые игроки в составе команды, подчеркнул Замели.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в турнире примут участие 48 команд. Сборная Ирака попадала в группу I, где сыграет с командами Франции, Сенегала и Норвегии.

31 марта сборная Ирака со счетом 2:1 обыграла команду Боливии в стыковом матче, став последним участником ЧМ‑2026. Это будет второе участие иракской команды на чемпионатах мира — 40 лет назад, в 1986 году, сборная Ирака заняла последнее место в группе с Бельгией, Парагваем и хозяевами чемпионата, мексиканцами.