Пяти футболистам сборной Ирака отказали в визе в США на ЧМ-2026

Член Иракской футбольной федерации Галеб аль-Замели рассказал агентству Shafaq News, что визы не получили Ибрагим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али аль-Хамади. Причины такого решения на данный момент неизвестны.
Иракская футбольная федерация намерена обратиться в ФИФА для скорейшего поиска решения проблемы, так как это ключевые игроки в составе команды, подчеркнул Замели.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в турнире примут участие 48 команд. Сборная Ирака попадала в группу I, где сыграет с командами Франции, Сенегала и Норвегии.
31 марта сборная Ирака со счетом 2:1 обыграла команду Боливии в стыковом матче, став последним участником ЧМ‑2026. Это будет второе участие иракской команды на чемпионатах мира — 40 лет назад, в 1986 году, сборная Ирака заняла последнее место в группе с Бельгией, Парагваем и хозяевами чемпионата, мексиканцами.