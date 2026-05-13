Фан-зона ЧМ-2026 в Торонто после протестов стала бесплатной

Власти Торонто сделали вход в фан-зону на чемпионате мира по футболу 2026 года бесплатным. Об этом сообщает издание The Globe and Mail.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, мэрия планировала продавать билеты в фан-зону по 10 канадских долларов (535 рублей), чтобы частично компенсировать расходы на подготовку города к чемпионату мира в размере пяти миллионов канадских долларов (267,8 млн рублей). Однако после критики со стороны общественности городские власти были вынуждены отказаться от этой идеи.

Фан-зона в районе Форт-Йорк будет работать с 11 по 19 июля. Посетители смогут смотреть все игры чемпионата мира и участвовать в развлекательных мероприятиях. Для посещения фан-зоны требуется предварительная регистрация на специализированных онлайн-ресурсах.

Всего будет выпущено 340 тыс. бесплатных билетов. Кроме того, болельщикам будут предложены билеты премиум-класса стоимостью от 100 до 300 канадских долларов (от 5,3 тыс. до 16 тыс. рублей), по которым будут доступны лучшие места для просмотра матчей чемпионата, дополнительные сервисы и повышенный уровень комфорта в фан-зоне.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В Торонто будут сыграны пять матчей группового этапа и один матч плей-офф (1/16 финала).