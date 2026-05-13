Анчелотти заявил, что одного таланта Бразилии мало для победы на ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы национальной команды на победу на чемпионате мира 2026 года.
Итальянский специалист отметил, что бразильская сборная по-прежнему обладает большим количеством талантливых футболистов, однако этого недостаточно для успеха на крупном турнире.
«Нам нужно сохранять таланты, потому что ни в одной стране нет таких талантов, которые всегда проявлялись в бразильской сборной. Но мы должны добавить и другие составляющие: хороший настрой, отношение, трудолюбие, самопожертвование. Потому что одного таланта недостаточно, чтобы выиграть чемпионат мира», — сказал Анчелотти в интервью The Athletic.
Также тренер заявил, что в современном футболе не существует идеальных команд.
«У меня хорошая команда, мы можем конкурировать со всеми. Есть и другие действительно сильные сборные: Франция, Испания, Аргентина, Англия, Германия и Португалия. Идеальной команды не существует, у каждой есть свои проблемы», — добавил Анчелотти.
По словам тренера, победителем чемпионата мира станет не самая идеальная команда, а та, которая лучше справится со своими ошибками и трудностями по ходу турнира.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Для Анчелотти предстоящий турнир станет первым во главе сборной Бразилии.