Анчелотти заявил, что одного таланта Бразилии мало для победы на ЧМ

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что для победы на чемпионате мира команде недостаточно только ярких игроков.

Источник: AP 2024

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы национальной команды на победу на чемпионате мира 2026 года.

Итальянский специалист отметил, что бразильская сборная по-прежнему обладает большим количеством талантливых футболистов, однако этого недостаточно для успеха на крупном турнире.

«Нам нужно сохранять таланты, потому что ни в одной стране нет таких талантов, которые всегда проявлялись в бразильской сборной. Но мы должны добавить и другие составляющие: хороший настрой, отношение, трудолюбие, самопожертвование. Потому что одного таланта недостаточно, чтобы выиграть чемпионат мира», — сказал Анчелотти в интервью The Athletic.

Также тренер заявил, что в современном футболе не существует идеальных команд.

«У меня хорошая команда, мы можем конкурировать со всеми. Есть и другие действительно сильные сборные: Франция, Испания, Аргентина, Англия, Германия и Португалия. Идеальной команды не существует, у каждой есть свои проблемы», — добавил Анчелотти.

По словам тренера, победителем чемпионата мира станет не самая идеальная команда, а та, которая лучше справится со своими ошибками и трудностями по ходу турнира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Для Анчелотти предстоящий турнир станет первым во главе сборной Бразилии.