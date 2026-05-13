ФИФА хочет изменить формат выхода игроков на матчи ЧМ-2026

По информации источника, ФИФА планирует использовать новый формат презентации игроков, при котором стадионный диктор будет поименно объявлять каждого футболиста в момент его выхода на поле из подтрибунного помещения.
Подобный формат широко используется в американских лигах, таких как НФЛ, НБА и НХЛ, а также уже тестировался на поздних стадиях клубного чемпионата мира в прошлом году. В ФИФА ожидают, что такой формат позволит повысить узнаваемость и медийность отдельных футболистов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.