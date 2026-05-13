Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.22
П2
2.66
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.62
П2
4.00
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.54
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.40
П2
11.00
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.97
П2
2.17
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.80
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.05
П2
3.60

ФИФА хочет изменить формат выхода игроков на матчи ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена отказаться от традиционного совместного выхода команд на поле во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, ФИФА планирует использовать новый формат презентации игроков, при котором стадионный диктор будет поименно объявлять каждого футболиста в момент его выхода на поле из подтрибунного помещения.

Подобный формат широко используется в американских лигах, таких как НФЛ, НБА и НХЛ, а также уже тестировался на поздних стадиях клубного чемпионата мира в прошлом году. В ФИФА ожидают, что такой формат позволит повысить узнаваемость и медийность отдельных футболистов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.