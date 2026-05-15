Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.55
П2
2.40
Футбол. Первая лига
16.05
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
16.05
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
8.75
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2

Дидье Дешам: я не буду завершать карьеру после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не намерен завершать тренерскую карьеру после чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает Le Parisien.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее 57-летний специалист объявил о том, что покинет национальную команду, которую он возглавлял с 2012 года. Во время объявления финальной заявки на ЧМ-2026 Дешам подтвердил, что после ухода из сборной будет открыт к новым предложениям о работе.

«Сборная Франции мне, конечно, будет не хватать, потому что она была частью моей жизни на протяжении четырнадцати лет подряд. Хочу успокоить тех, кто переживает: я не уйду на пенсию после чемпионата мира. У меня будет жизнь, я буду заниматься другими вещами.

Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира и пока не принял решение по поводу своего будущего. Это будет что-то другое, но хорошее. У меня есть привилегия — свобода выбора. Я не буду себе ничего запрещать. На всякий случай, подтягиваю итальянский, мало ли», — сказал Дешам.

Ранее сообщалось, что Дешам может стать новым наставником сборной Саудовской Аравии, а также его кандидатура рассматривается на пост главного тренера мадридского «Реала» в случае ухода Альваро Арбелоа.

Во главе с Дешамом сборная Франции выиграла ЧМ-2018 в России, а также становилась серебряным призером домашнего ЧЕ-2016 и ЧМ-2022 в Катаре. В общей сложности «трехцветные» провели под его руководством 177 матчей, в которых одержали 115 побед при 32 ничьих и 30 поражениях.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).

Футбол. ЧМ-2026
16.06
Франция
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
7.20