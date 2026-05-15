Дидье Дешам: я не буду завершать карьеру после ЧМ-2026

Ранее 57-летний специалист объявил о том, что покинет национальную команду, которую он возглавлял с 2012 года. Во время объявления финальной заявки на ЧМ-2026 Дешам подтвердил, что после ухода из сборной будет открыт к новым предложениям о работе.
«Сборная Франции мне, конечно, будет не хватать, потому что она была частью моей жизни на протяжении четырнадцати лет подряд. Хочу успокоить тех, кто переживает: я не уйду на пенсию после чемпионата мира. У меня будет жизнь, я буду заниматься другими вещами.
Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира и пока не принял решение по поводу своего будущего. Это будет что-то другое, но хорошее. У меня есть привилегия — свобода выбора. Я не буду себе ничего запрещать. На всякий случай, подтягиваю итальянский, мало ли», — сказал Дешам.
Ранее сообщалось, что Дешам может стать новым наставником сборной Саудовской Аравии, а также его кандидатура рассматривается на пост главного тренера мадридского «Реала» в случае ухода Альваро Арбелоа.
Во главе с Дешамом сборная Франции выиграла ЧМ-2018 в России, а также становилась серебряным призером домашнего ЧЕ-2016 и ЧМ-2022 в Катаре. В общей сложности «трехцветные» провели под его руководством 177 матчей, в которых одержали 115 побед при 32 ничьих и 30 поражениях.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).