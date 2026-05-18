Иран получил гарантии от ФИФА для участия в ЧМ-2026 в США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что национальная сборная страны получила гарантии от ФИФА по поводу участия в чемпионате мира по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На минувших выходных в Турции прошла встреча представителей ФИФА и Федерации футбола Ирана, на которой обсуждались вопросы участия сборной в ЧМ-2026. В частности, иранская сторона требовала гарантий безопасности своих футболистов в США на фоне продолжающегося военного конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

«Выдача виз национальной команде и персоналу в соответствии с нормами ФИФА лежит на принимающей стороне. Два дня назад в Турции состоялась встреча представителей Федерации футбола Ирана и высокопоставленными лицами ФИФА, где нам были даны гарантии того, что ФИФА приложит все усилия для соблюдения норм принимающими сторонами», — сказал Багаи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет с командами Новой Зеландии (15 июня), Бельгии (21 июня) и Египта (26 июня). Матчи пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле.