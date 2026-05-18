40-летний Модрич попал в заявку сборной Хорватии на ЧМ-2026

Таким образом, 40-летний хорват сыграет на пятом мундиале в своей карьере.
Состав сборной Хорватии на ЧМ-2026:
- Вратари: Доминик Ливакович («Динамо Загреб»), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»)
- Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Погранчич («Фиорентина»), Мартин Эрлич («Митьюлланд»), Лука Вушкович («Гамбург»)
- Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Петар Сучич («Интер»), Мартин Батурина («Комо»), Кристиан Якич («Аугсбург»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»)
- Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»)
В этом сезоне Модрич провел 36 матчей за «Милан» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Хорватии сыграет с командами Англии (17 июня), Панамы (23 июня) и Ганы (27 июня). Матчи пройдут в Арлингтоне, Торонто и Филадельфии.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.