Два футболиста РПЛ попали в состав Кабо-Верде на чемпионат мира

В состав сборной Кабо-Верде попали игроки клубов РПЛ — полузащитник Кевин Ленини («Краснодар») и форвард Жилсон Беншимол («Акрон»).
Вратари: Жозимар Диаш Возинья («Шавеш» Португалия), Марсио да Роса («Монтана», Болгария), Карлос Сантос («Сан-Диего», США).
Защитники: Стивен Морейра («Коламбус», США), Вагнер Пина («Трабзонспор», Турция), Жоау Паулу Фернандес (ФКСБ, Румыния), Сидни Лопеш Кабрал («Бенфика», Португалия), Логан Коста («Вильярреал», Испания), Роберто Лопес («Шемрок Роверс», Ирландия), Кельвин Пирес (СИК, Финляндия), Яник Таварес («Торренсе», Португалия), Эдилсон Борхес («Аль-Батаих», ОАЭ).
Полузащитники: Джамиро Монтейро («Зволле», Нидерланды), Телму Арканжу («Витория Гимарайнш», Португалия), Янник Семедо («Фаренсе», Португалия), Ларос Дуарте «Академия Пушкаша», Венгрия), Дерой Дуарте («Лудогорец», Болгария), Кевин Ленини («Краснодар», Россия).
Нападающие: Райан Мендес («Ыгдыр», Турция), Вилли Семедо («Омония», Кипр), Гарри Родригес «Аполлон», Кипр), Жовани Кабрал («Эштрела», Португалия), Нуну да Кошта («Башакшехир», Турция), Дейлон Ливраменто («Каса Пия», Португалия), Жилсон Беншимол («Акрон», Россия), Элио Варела («Маккаби», Тель-Авив, Израиль).
Сборная Кабо-Верде дебютирует на мировом первенстве. Команда сыграет в группе H против Испании, Саудовской Аравии и Уругвая. Чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, стартует 11 июня.