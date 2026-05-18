Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.25
П2
30.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

Сборная Австрии объявила состав на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник объявил состав сборной Австрии на чемпионат мира-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В число вызванных футболистов попали защитник «Реала» Давид Алаба, полузащитник «Боруссии Дортмунд» Марсель Забитцер и нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович. По итогам жеребьевки групповой стадии ЧМ-2026 Австрия попала в группу J вместе с Аргентиной, Алжиром и Иорданией.

Состав сборной Австрии на ЧМ-2026:

Вратари: Патрик Пенц («Брондбю», Дания), Александер Шлагер («Ред Булл Зальцбург»), Флориан Вигеле («Виктория Пльзень», Чехия).

Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче», Испания), Давид Алаба («Реал», Испания), Кевин Дансо («Тоттенхэм», Англия), Марко Фридль («Вердер», Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Филлипп Мвене, Штефан Пош (оба — «Майнц», Германия), Александр Прасс («Хоффенхайм», Германия), Михаэль Свобода («Венеция», Италия).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (все — «РБ Лейпциг», Германия), Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер (оба — «Боруссия» Д, Германия), Флориан Гриллич («Брага», Португалия), Конрад Лаймер («Бавария», Германия), Романо Шмид («Вердер», Германия) Алессандро Шепф («Вольфсберг»), Пауль Ваннер (ПСВ, Нидерланды), Патрик Виммер («Вольфсбург», Германия).

Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда», Сербия), Михаэль Грегорич («Аугсбург», Германия), Саша Калайджич (ЛАСК).

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.