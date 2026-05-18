Сборная Австрии объявила состав на ЧМ-2026

В число вызванных футболистов попали защитник «Реала» Давид Алаба, полузащитник «Боруссии Дортмунд» Марсель Забитцер и нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович. По итогам жеребьевки групповой стадии ЧМ-2026 Австрия попала в группу J вместе с Аргентиной, Алжиром и Иорданией.