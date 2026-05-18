Сборная Австрии объявила состав на ЧМ-2026

В число вызванных футболистов попали защитник «Реала» Давид Алаба, полузащитник «Боруссии Дортмунд» Марсель Забитцер и нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович. По итогам жеребьевки групповой стадии ЧМ-2026 Австрия попала в группу J вместе с Аргентиной, Алжиром и Иорданией.
Состав сборной Австрии на ЧМ-2026:
Вратари: Патрик Пенц («Брондбю», Дания), Александер Шлагер («Ред Булл Зальцбург»), Флориан Вигеле («Виктория Пльзень», Чехия).
Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче», Испания), Давид Алаба («Реал», Испания), Кевин Дансо («Тоттенхэм», Англия), Марко Фридль («Вердер», Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Филлипп Мвене, Штефан Пош (оба — «Майнц», Германия), Александр Прасс («Хоффенхайм», Германия), Михаэль Свобода («Венеция», Италия).
Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (все — «РБ Лейпциг», Германия), Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер (оба — «Боруссия» Д, Германия), Флориан Гриллич («Брага», Португалия), Конрад Лаймер («Бавария», Германия), Романо Шмид («Вердер», Германия) Алессандро Шепф («Вольфсберг»), Пауль Ваннер (ПСВ, Нидерланды), Патрик Виммер («Вольфсбург», Германия).
Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда», Сербия), Михаэль Грегорич («Аугсбург», Германия), Саша Калайджич (ЛАСК).
ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.