Фанатов сборной ДР Конго могут не пустить в США из-за Эболы

По информации источника, сборная ДР Конго получит разрешение на въезд и сможет выступить на турнире, однако для фанатов могут ввести запрет на посещение страны. Возможные меры связаны с усилением санитарного контроля и мерами безопасности на фоне распространения заболевания.
Международная федерация футбола (ФИФА) находится в контакте с Федерацией футбола ДР Конго (FECOFA) и информирует организацию о мерах безопасности на фоне вспышки вируса Эбола.
«ФИФА осведомлена о ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола, и следит за ней, находясь в тесном контакте с FECOFA, чтобы обеспечить информирование команды обо всех рекомендациях по безопасности. ФИФА продолжает сотрудничать со всеми тремя странами — хозяйками чемпионата мира по футболу, а также со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), чтобы обеспечить безопасное проведение турнира, поскольку здоровье всех участников остается приоритетом ФИФА», — сказано в заявлении федерации.
Ранее Федерация футбола ДР Конго (FECOFA) отменила тренировочный сбор национальной команды, запланированный на 17 мая в столице страны — Киншасе.
Эпидемия лихорадки Эбола была зарегистрирована на прошлой неделе в северо-восточной провинции Итури, граничащей с Угандой. В настоящее время выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, минимум 131 человек скончался. В воскресенье, 17 мая, ВОЗ объявила вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере общественного здравоохранения.
Текущая вспышка Эболы является 17-й зарегистрированной на территории ДР Конго с 1976 года. Самая крупная и известная вспышка произошла в 2014—2016 годах в Западной Африке, в частности в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Тогда было зарегистрировано 28 646 случаев заражения, которые привели к гибели 11 323 человек.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная ДР Конго сыграет с командами Португалии (17 июня), Колумбии (23 июня) и Узбекистана (27 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне, Гвадалахаре и Атланте.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.