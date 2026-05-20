Джака и Родригес вошли в состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с бывшим главным тренером «Спартака» Муратом Якином включил в заявку на мундиаль 26 футболистов. Среди них лидеры по числу матчей за сборную Гранит Джака (144) и Рикардо Родригес (136), для которых ЧМ-2026 станет четвертым в карьере.