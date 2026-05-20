Джака и Родригес вошли в состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с бывшим главным тренером «Спартака» Муратом Якином включил в заявку на мундиаль 26 футболистов. Среди них лидеры по числу матчей за сборную Гранит Джака (144) и Рикардо Родригес (136), для которых ЧМ-2026 станет четвертым в карьере.
Состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026:
- Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд«), Марвин Келлер (“Янг Бойз”), Ивон Мвого (“Лорьян”)
- Защитники: Мануэль Аканджи (“Интер”), Нико Эльведи (“Боруссия” Менхенгладбах), Миро Мухайм (“Гамбург”), Рикардо Родригес (“Бетис”), Сильван Видмер (“Майнц”), Лука Хакес (“Штутгарт”), Орель Аменда (“Айнтрахт”), Эрай Джемерт (“Валенсия”)
- Полузащитники: Ардон Яшари (“Милан”), Денис Закария (“Монако”), Гранит Джака (“Сандерленд”), Йохан Манзамби (“Фрайбург”), Джибриль Соу (“Севилья”), Михел Эбишер (“Пиза”), Ремо Фройлер (“Болонья”), Кристиан Фасснахт (“Янг Бойз”), Фабиан Ридер (“Аугсбург”), Ноа Окафор (“Лидс”), Рубен Варгас (“Севилья”), Дан Ндой (“Ноттингем Форест”)
- Нападающие: Седрик Иттен (“Фортуна”), Брил Эмболо (“Ренн”), Зеки Амдуни (“Бернли”)
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Швейцарии сыграет с командами Катара (13 июня), Боснии и Герцеговины (18 июня) и Канады (24 июня). Матчи пройдут в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Ванкувере.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.