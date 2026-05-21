Салах попал в состав Египта на ЧМ-2026 и может сыграть с Россией

Египетская футбольная ассоциация (EFA) представила список сборной из 27 игроков, 26 из которых поедут на ЧМ-2026. Ожидается, что окончательный состав будет объявлен после товарищеского матча со сборной России, который пройдет в Каире в четверг, 28 мая.
Всего в расширенный список вошли шесть игроков из европейских лиг.
Расширенный состав сборной Египта на ЧМ-2026:
- Вратари: Мохаммед Эль‑Шенави («Аль‑Ахли»), Мустафа Шубейр («Аль‑Ахли»), Аль‑Махди Солиман («Замалек»), Мохамед Алаа («Эль‑Гуна»)
- Защитники: Мохамед Хани («Аль‑Ахли»), Хамди Фатхи («Аль‑Вакра», Катар), Рами Рабиа («Аль‑Айн», ОАЭ), Яссер Эль‑Ханафи («Аль‑Ахли»), Хоссам Абдельмагид («Замалек»), Мохамед Абдельмонем («Ницца», Франция), Карим Хафез («Пирамидс»), Ахмед Эль‑Фоту («Замалек»), Тарек Алаа (ЗЕД)
- Полузащитники: Марван Аттиа («Аль‑Ахли»), Моханад Абдельмонем («Пирамидс»), Эмам Ашур («Аль‑Ахли»), Махмуд Сабер (ЗЕД), Набиль Эмад («Аль‑Наджма», Саудовская Аравия), Мостафа Зико («Пирамидс»), Зизо («Аль‑Ахли»)
- Нападающие: Трезеге («Аль‑Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Хессем Хассан («Овьедо», Испания), Омар Мармуш («Манчестер Сити», Англия), Хамза Абделькарим («Барселона Б», Испания), Ибрагим Адель («Норшелланн», Дания), Актай Абдаллах («Энппи»)
Для 33-летнего Салаха этот чемпионат мира станет лишь вторым в карьере. Единственный раз он играл на мундиале в 2018 году в России. Тогда он сыграл два матча и забил два мяча, один из них — с пенальти в ворота российской сборной.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Египта сыграет с командами Бельгии (15 июня), Новой Зеландии (21 июня) и Ирана (26 июня). Матчи пройдут в Сиэтле и Ванкувере.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.