40-летний Мануэль Нойер вызван в сборную Германии на ЧМ-2026

Последний раз 40-летний вратарь играл за национальную команду на Евро-2024, где немцы в ¼ финала уступили будущим победителям турнира — сборной Испании (1:2 д.в.). В августе 2024 года Нойер объявил о завершении карьеры в сборной.
Также на ЧМ-2026 поедут вратарь «Штутгарта» Александр Нюбель и голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауманн, который был основным вратарем национальной команды в отсутствие Нойера.
Всего в заявку сборной Германии на мундиаль вошли 26 человек, в том числе 18-летний полузащитник «Баварии» Леннарт Карль, который будет одним из самых юных игроков на турнире.
Состав сборной Германии на ЧМ-2026:
- Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);
- защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джошуа Киммих («Бавария), Джонатан Та (“Бавария”), Давид Раум (“Лейпциг”), Антонио Рюдигер (“Реал”, Испания), Натаниэль Браун (“Айнтрахт”), Малик Тиав (“Ньюкасл”, Англия);
- полузащитники: Леон Горецка (“Бавария”), Александар Павлович (“Бавария”), Леннарт Карль (“Бавария), Джейми Левелинг (“Штутгарт”), Ангело Штиллер (“Штутгарт”), Флориан Виртц (“Ливерпуль”, Англия), Феликс Нмеча (“Боруссия”, Дортмунд), Надием Амири (“Майнц”), Лерой Сане (“Галатасарай”, Германия), Паскаль Грос (“Брайтон”, Англия);
- нападающие: Кай Хаверц (“Арсенал”, Англия), Денис Ундав (“Штутгарт”), Джамал Мусиала (“Бавария”), Максимилиан Бейер (“Боруссия” Дортмунд), Ник Вольтемаде (“Ньюкасл”, Англия).
Нойер сыграет на чемпионате мира в пятый раз. В общей сложности он провел на мундиалях 19 матчей, в которых пропустил 16 мячей и семь раз отстоял на ноль. Вместе со сборной Германии он выигрывал ЧМ-2014 в Бразилии и становился бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР.
В этом сезоне Нойер провел за «Баварию» 37 матчей, в которых пропустил 40 мячей и 11 раз оставил ворота в неприкосновенности. Он помог клубу выиграть Бундеслигу, дойти до финала Кубка Германии и до полуфинала Лиги чемпионов.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Германии сыграет с командами Кюрасао (14 июня), Кот-д’Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне, Торонто и Нью-Йорке.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.