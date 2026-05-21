40-летний Мануэль Нойер вызван в сборную Германии на ЧМ-2026

Нойер сыграет на чемпионате мира в пятый раз. В общей сложности он провел на мундиалях 19 матчей, в которых пропустил 16 мячей и семь раз отстоял на ноль. Вместе со сборной Германии он выигрывал ЧМ-2014 в Бразилии и становился бронзовым призером ЧМ-2010 в ЮАР.