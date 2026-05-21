Сборная ДР Конго прервала подготовку к ЧМ-2026 из-за вспышки вируса Эбола

Сборная Демократической Республики Конго прекратила подготовку к чемпионату мира 2026 года. Причиной стала вспышка вируса Эбола, унесшая жизни около 130 человек.
Футболисты уже вышли на тренировки в Киншасе, но лагерь пришлось закрыть из-за чрезвычайной ситуации. Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку «чрезвычайной ситуацией международного масштаба», однако отказывается признавать ее пандемией. Ситуацию осложняет штамм вируса: для него пока не существует вакцин.
Как сообщает BBC, подготовка конголезцев возобновится позже, но уже в Бельгии. Команда планирует провести товарищеские матчи против Дании (3 июня) в Бельгии и против Чили (9 июня) в Испании.
В США, где пройдет часть игр ЧМ-2026, ввели запрет на въезд для неамериканцев из ДР Конго, Уганды и Южного Судана. Даже если до ЧМ-2026 данный запрет на въезд будет отменён, то конголезские болельщики всё равно не смогут посетить матчи, ведь они будут обязаны соблюдать изоляцию и карантин сроком в несколько недель после прибытия в США.