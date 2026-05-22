Бьелса уйдет с поста наставника сборной Уругвая после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса покинет команду после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсетях.

Марсело Бьелса возглавил сборную Уругвая в мае 2023 года.

«Наша работа завершается чемпионатом мира. Буду всегда благодарен Уругваю за то, что он позволил мне насладиться таким соревнованием, как чемпионатом мира», — приводит слова Бьелсы Герман Гарсия Грова.

Марсело Бьелса ранее работал с аргентинскими клубами, сборными Аргентины и Чили, «Атлетиком» (Бильбао), «Марселем», «Лацио», «Лиллем» и «Лидсом».

Под его руководством «небесно-голубые» заняли третье место на Кубке Америки в 2024 году. В общей сложности сборная Уругвая провела 33 матча при Бьелсе, в которых одержала 16 побед, 10 игр свела вничью и потерпела семь поражений.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Уругвая сыграет с командами Саудовской Аравии (16 июня), Кабо-Верде (22 июня) и Испании (27 июня). Матчи пройдут в Майами и мексиканском Запопане.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.