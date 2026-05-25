В сборную Испании на ЧМ-2026 не попал ни один игрок «Реала»

Тренерский штаб во главе с Луисом де ла Фуэнте включил в заявку на мундиаль 26 футболистов из 13 клубов. В составе «красной фурии» восемь игроков «Барселоны», три футболиста мадридского «Атлетико» и ни одного представителя мадридского «Реала».
Состав сборной Испании на ЧМ-2026:
- Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал», Англия), Жоан Гарсия («Барселона»)
- Защитники: Марк Кукурелья («Челси», Англия), Алекс Гримальдо («Байер», Германия), Эмерик Лапорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба — «Барселона»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба — «Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм», Англия)
- Полузащитники: Педри, Гави (оба — «Барселона»), Фабиан Руис («Пари Сен-Жермен», Франция), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Арсенал», Англия), Родри («Манчестер Сити», Англия), Алекс Баэна («Атлетико»)
- Нападающие: Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас», Англия), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Виктор Муньос («Осасуна»)
Таким образом, впервые в истории со сборной Испании на чемпионат мира не поедет ни один футболист «Реала». Аналогичная ситуация ранее была на Евро-2020. На предыдущий чемпионат мира в составе «красной фурии» были два игрока «королевского» клуба — защитник Дани Карвахаль и полузащитник Марко Асенсио.
«Я не смотрю на происхождение игроков. Я не сторонник регионального протекционизма, что, вероятно, свойственно некоторым болельщикам. Для меня это не имеет значения. Я не могу давать никому советов, я лишь прошу игроков почувствовать цвета этой страны, как они уже это делают», — сказал де ла Фуэнте.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с командами Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (26 июня). Матчи пройдут в Атланте и Гвадалахаре.
В рамках подготовки к мундиалю испанская сборная также проведет два товарищеских матча против Ирака (4 июня) и Перу (8 июня).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.