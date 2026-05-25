ФИФА разрешила сборной ДР Конго сыграть на ЧМ, несмотря на Эболу

«По итогам встречи представители ФИФА и Федерация футбола Демократической Республики Конго заключили, что игроки и техперсонал конголезской сборной соблюдали санитарные меры, установленные американскими властями, в связи с чем они будут продолжать подготовку к предстоящему чемпионату мира», — говорится в заявлении Конголезской федерации футбола.
В документе отмечается, что возможность заражения вирусом игроков и тренерского состава исключена, так как они проживают за пределами Демократической Республики Конго.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. 22 мая, эксперты ВОЗ повысили оценку риска распространения Эболы в ДР Конго до уровня «очень высокий». При этом, по оценкам ВОЗ, на глобальном уровне риск остается «низким», Число предположительных случаев заражения вирусом Эбола в ДР Конго на данный момент превысило 900.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная ДР Конго сыграет с командами Португалии (17 июня), Колумбии (23 июня) и Узбекистана (27 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне, Гвадалахаре и Атланте. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.