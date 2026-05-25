ФИФА разрешила сборной ДР Конго сыграть на ЧМ, несмотря на Эболу

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная ДР Конго сыграет с командами Португалии (17 июня), Колумбии (23 июня) и Узбекистана (27 июня). Матчи пройдут в Хьюстоне, Гвадалахаре и Атланте. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.