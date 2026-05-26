В Иране требуют взять экс-игрока «Зенита» в сборную на ЧМ-2026

Вице-президент Ирана Абдолкарим Хоссейнзаде призвал вернуть в сборную страны бывшего нападающего «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмуна.

Алексей Полищук
31-летний иранец, ныне выступающий за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, не вызывается в национальную сборную с марта 2025 года. Сообщалось, что причиной такого решения могли стать совместные фотографии Азмуна с шейхами ОАЭ, с территории которых наносились удары по Ирану.

«Потребность родины — сохранять нити связи между ее детьми. Тот, кто ставит имя Ирана выше личных жалоб, — это часть нашего национального капитала. Не следует игнорировать поступок Сердара Азмуна, направленный на демонстрацию этой связи. По возможности вернем его в национальную сборную. Это не спортивное решение, а послание в пользу национального единства», — написал Хоссейнзаде в соцсетях.

Азмун провел за сборную Ирана 91 матч, в которых забил 57 мячей. Он является третьим лучшим бомбардиром в истории национальной команды, уступая Мехди Тареми (59) и Али Даеи (108).

В этом сезоне Азмун провел 15 матчей за «Шабаб Аль-Ахли», в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом из ОАЭ рассчитан до лета 2027 года.

В России Азмун известен по выступлениям за казанский «Рубин» (2013−2014, 2017−2018), «Ростов» (2015−2017) и петербургский «Зенит» (2019−2022). В общей сложности он провел в РПЛ 208 матчей, в которых забил 85 мячей и отдал 38 голевых передач. С «Зенитом» Азмун четырежды становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ирана сыграет с командами Новой Зеландии (15 июня), Бельгии (21 июня) и Египта (26 июня). Матчи пройдут в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

