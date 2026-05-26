Игрок сборной Шотландии появится на банкнотах страны

Банк Шотландии на официальном сайте анонсировал ограниченный выпуск купюры, на которой изображен полузащитник национальной команды Скотт Мактоминей.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Банк Шотландии объявил о выпуске ограниченной серии банкнот номиналом 20 фунтов, посвященных знаменательному событию в истории шотландского футбола. На купюрах изображен полузащитник «Наполи» и национальной сборной Скотт Мактоминей в момент исполнения гола ударом через себя в ворота сборной Дании. Этот гол в последнем матче отборочного турнира ЧМ‑2026 обеспечил Шотландии выход на мундиаль.

Банкнота создана в сотрудничестве с самим футболистом, а ее дизайн разработан шотландской художницей‑иллюстратором Кэти Смит. Общий тираж составляет 100 экземпляров: 50 банкнот доступны для приобретения, 25 разыграют в рамках розыгрыша призов, еще 25 будут выставлены на аукцион.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Шотландия на групповом этапе сыграет с командами Бразилии, Марокко и Гаити.


