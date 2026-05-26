Игрок сборной Шотландии появится на банкнотах страны

Банк Шотландии объявил о выпуске ограниченной серии банкнот номиналом 20 фунтов, посвященных знаменательному событию в истории шотландского футбола. На купюрах изображен полузащитник «Наполи» и национальной сборной Скотт Мактоминей в момент исполнения гола ударом через себя в ворота сборной Дании. Этот гол в последнем матче отборочного турнира ЧМ‑2026 обеспечил Шотландии выход на мундиаль.