Игрок сборной Шотландии появится на банкнотах страны

Банк Шотландии объявил о выпуске ограниченной серии банкнот номиналом 20 фунтов, посвященных знаменательному событию в истории шотландского футбола. На купюрах изображен полузащитник «Наполи» и национальной сборной Скотт Мактоминей в момент исполнения гола ударом через себя в ворота сборной Дании. Этот гол в последнем матче отборочного турнира ЧМ‑2026 обеспечил Шотландии выход на мундиаль.
Банкнота создана в сотрудничестве с самим футболистом, а ее дизайн разработан шотландской художницей‑иллюстратором Кэти Смит. Общий тираж составляет 100 экземпляров: 50 банкнот доступны для приобретения, 25 разыграют в рамках розыгрыша призов, еще 25 будут выставлены на аукцион.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Шотландия на групповом этапе сыграет с командами Бразилии, Марокко и Гаити.