Игрок «Спартака» вызван в сборную Ганы для подготовки к ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с Карлушем Кейрушем вызвал на товарищеский матч против Уэльса 28 футболистов. С учетом того, что в сборную было вызвано пять вратарей, а в итоговую заявку войдут 26 игроков, вероятность поездки Джику на ЧМ-2026 крайне высока.
Предварительный состав сборной Ганы на ЧМ-2026:
- Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен», Швейцария), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик», Ирландия), Соломон Агбаси («Хартс оф Оук»), Пол Реверсон («Аякс», Нидерланды).
- Защитники: Баба Абдул-Рахман (ПАОК, Греция), Гидеон Менса, Марвен Сеная (оба — «Осер», Франция), Алиду Сейду («Ренн», Франция), Абдул Мумин («Райо Вальекано», Испания), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир», Турция), Джонас Аджети («Вольфсбург», Германия), Коджо Пепра Оппонг («Ницца», Италия), Александер Джику («Спартак», Россия).
- Полузащитники: Элиша Овусу («Осер», Франция), Томас Парти («Вильярреал», Испания), Кваси Сибо («Реал Овьедо», Испания), Огустин Боакье («Сент-Этьен», Франция), Калеб Йиренки («Норшелланн», Дания), Кристофер Бонсу Баа («Аль-Кадисия», Саудовская Аравия).
- Нападающие: Абдул Фатаву, Джордан Айю (оба — «Лестер Сити», Англия), Камал Сулемана («Аталанта», Италия), Эрнест Нуама («Лион», Франция), Антуан Семеньо («Манчестер Сити», Англия), Брендон Томас-Асанте («Ковентри Сити», Англия), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень», Чехия), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао, Испания)
Джику перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года из «Фенербахче» за 2,5 млн евро. 31-летний защитник провел за «красно-белых» 29 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На минувших выходных Джику выиграл со «Спартаком» Кубок России. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
За сборную Ганы Джику выступает с октября 2020 года. Он провел за «черных звезд» 38 матчей, в которых забил четыре мяча. Ранее он ездил с командой на ЧМ-2022 в Катар, а также принимал участие в двух Кубках Африки (2021, 2024).
Товарищеский матч сборной Ганы против команды Уэльса состоится 2 июня в Кардиффе.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Ганы сыграет с командами Панамы (17 июня), Англии (23 июня) и Хорватии (27 июня). Матчи пройдут в Торонто, Бостоне и Филадельфии.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.