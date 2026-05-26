Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Сборная Канады продлила контракт с тренером перед ЧМ‑2026

Канадская футбольная ассоциация (Canada Soccer) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Джесси Маршем.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Новое соглашение с 52‑летним американским специалистом рассчитано до 2030 года.

«С самого первого дня я чувствовал глубокую связь с этой командой, с этой страной. Я верю, что у Канады огромный потенциал с этим поколением игроков. Я рад возможности посвятить себя этому делу в долгосрочной перспективе», — сказал Марш.

Джесси Марш возглавил сборную Канады в мае 2024 года. Под его руководством «кленовые» провели 29 матчей, в которых одержали 14 побед при семи ничьих и восьми поражениях.

В 2024 году канадцы впервые сыграли на Кубке Америки, заняв на турнире четвертое место. В сентябре 2025 года сборная Канады под руководством Марша добилась лучшего результата в своей истории, поднявшись на 26-е место в рейтинге сборных ФИФА.

До прихода в сборную Канады Марш был ассистентом в сборной США (2010−2011), а также возглавлял «Монреаль Импакт» (2012), «Нью-Йорк Ред Буллз» (2015−2018), «Ред Булл Зальцбург» (2019−2021), «РБ Лейпциг» (2021) и «Лидс Юнайтед» (2022−2023).

На групповом этапе домашнего ЧМ-2026 сборная Канады сыграет с командами Боснии и Герцеговины (12 июня), Катара (18 июня) и Швейцарии (24 июня). Матчи пройдут в Торонто и Ванкувере.

В рамках подготовки к мундиалю канадская сборная также проведет два товарищеских матча — против Узбекистана (1 июня) и Ирландии (5 июня). Игры пройдут в Эдмонтоне и Монреале.

Футбол. ЧМ-2026
12.06
Канада
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.47