Сборная Канады продлила контракт с тренером перед ЧМ‑2026

Новое соглашение с 52‑летним американским специалистом рассчитано до 2030 года.
«С самого первого дня я чувствовал глубокую связь с этой командой, с этой страной. Я верю, что у Канады огромный потенциал с этим поколением игроков. Я рад возможности посвятить себя этому делу в долгосрочной перспективе», — сказал Марш.
Джесси Марш возглавил сборную Канады в мае 2024 года. Под его руководством «кленовые» провели 29 матчей, в которых одержали 14 побед при семи ничьих и восьми поражениях.
В 2024 году канадцы впервые сыграли на Кубке Америки, заняв на турнире четвертое место. В сентябре 2025 года сборная Канады под руководством Марша добилась лучшего результата в своей истории, поднявшись на 26-е место в рейтинге сборных ФИФА.
До прихода в сборную Канады Марш был ассистентом в сборной США (2010−2011), а также возглавлял «Монреаль Импакт» (2012), «Нью-Йорк Ред Буллз» (2015−2018), «Ред Булл Зальцбург» (2019−2021), «РБ Лейпциг» (2021) и «Лидс Юнайтед» (2022−2023).
На групповом этапе домашнего ЧМ-2026 сборная Канады сыграет с командами Боснии и Герцеговины (12 июня), Катара (18 июня) и Швейцарии (24 июня). Матчи пройдут в Торонто и Ванкувере.
В рамках подготовки к мундиалю канадская сборная также проведет два товарищеских матча — против Узбекистана (1 июня) и Ирландии (5 июня). Игры пройдут в Эдмонтоне и Монреале.