Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Защитник «Пари НН» попал в заявку сборной Панамы на ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдет в Канаде, США и Мексике.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: fcnn.ru

Сборная Панамы опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

В число игроков, вызванных на турнир, вошел защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья.

Состав сборной Панамы на ЧМ-2026:

Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Сесар Самудио («Марафон»).

Защитники: Сесар Блэкман («Слован»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла Гуайра»), Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Саприсса»), Андрес Андраде («ЛАСК»), Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород»), Хосе Кордоба («Норвич Сити»), Эрик Дэвис («Пласа Амадор»), Джовани Рамос («Академия Пуэрто-Кабельо»), Родерик Миллер («Туран»).

Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («УНАМ Пумас»), Карлос Харви («Миннесота Юнайтед»), Кристиан Мартинес («Хапоэль Ирони»), Хосе Луис Родригес («Хуарес»), Сесар Аугусто Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Азариас Лондоньо («Универсидад Католика»).

Нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотерман («Универсидад де Консепсьон»), Хосе Фахардо («Универсидад Католика»), Томас Родригес («Саприсса»).

На групповом этапе мирового первенства панамцы встретятся со сборными Ганы, Хорватии и Англии. Матчи пройдут 18, 24 и 28 июня соответственно.