Защитник «Пари НН» попал в заявку сборной Панамы на ЧМ-2026

Сборная Панамы опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
В число игроков, вызванных на турнир, вошел защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья.
Состав сборной Панамы на ЧМ-2026:
Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Сесар Самудио («Марафон»).
Защитники: Сесар Блэкман («Слован»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла Гуайра»), Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Саприсса»), Андрес Андраде («ЛАСК»), Эдгардо Фаринья («Пари Нижний Новгород»), Хосе Кордоба («Норвич Сити»), Эрик Дэвис («Пласа Амадор»), Джовани Рамос («Академия Пуэрто-Кабельо»), Родерик Миллер («Туран»).
Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («УНАМ Пумас»), Карлос Харви («Миннесота Юнайтед»), Кристиан Мартинес («Хапоэль Ирони»), Хосе Луис Родригес («Хуарес»), Сесар Аугусто Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Азариас Лондоньо («Универсидад Католика»).
Нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Уотерман («Универсидад де Консепсьон»), Хосе Фахардо («Универсидад Католика»), Томас Родригес («Саприсса»).
На групповом этапе мирового первенства панамцы встретятся со сборными Ганы, Хорватии и Англии. Матчи пройдут 18, 24 и 28 июня соответственно.