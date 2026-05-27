Сборная Марокко включила Хакими и Браиса Диаса в состав на ЧМ-2026

Сборная Марокко представила окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
В состав команды вошли лидеры марокканского футбола — защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас.
Состав сборной Марокко на ЧМ-2026:
Вратари: Эль Кажуи («Реннесанс»), Буну («Аль-Хиляль»), Тагнаути («Хассания»).
Защитники: Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Салах-Эддин («ПСВ»), Беллямари («Аль-Ахли»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Эль-Уахди («Генк»), Риад («Кристал Пэлас»), Агерд («Марсель»), Халхал («Мехелен»), Диоп («Фулхэм»).
Полузащитники: Эль-Мурабет («Страсбур»), Буадди («Лилль»), Эль-Айнауи («Рома»), Амрабат («Бетис»), Унаи («Жирона»), Эль-Ханнус («Лестер»), Сайбари («ПСВ»).
Нападающие: Тальби («Сандерленд»), Рахими («Аль-Айн»), Эль-Кааби («Олимпиакос»), Браим Диас («Реал»), Яссин («Страсбур»), Амеймуни-Эшгуаяб («Айнтрахт»).
На групповом этапе мирового первенства марокканцы встретятся со сборными Бразилии, Шотландии и Гаити. Матчи состоятся 14, 20 и 25 июня соответственно.