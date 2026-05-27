Балогун, Пулишич и Веа — в заявке сборной США на домашний ЧМ-2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная США представила окончательную заявку на домашний чемпионат мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

В состав американской команды вошли несколько известных футболистов, среди которых форвард «Монако» Фоларин Балогун, полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич и нападающий «Марселя» Тимоти Веа.

Состав сборной США на ЧМ-2026:

Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Ингленд Революшн»).

Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен («Вильярреал»), Марк Маккензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скалли («Боруссия» Менхенгладбах), Остон Трасти («Селтик»).

Полузащитники: Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Джованни Рейна («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тилльман («Байер» Леверкузен).

Нападающие: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Фоларин Балогун («Монако»), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Олимпик» Марсель), Хаджи Райт («Ковентри Сити»), Алекс Сендехас («Америка» Мехико).

На групповом этапе чемпионата мира американцы встретятся со сборными Парагвая, Австралии и Турции. Матчи состоятся 13, 19 и 26 июня соответственно.