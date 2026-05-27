Семин выбрал сборную, за которую будет болеть на ЧМ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что сборная Узбекистана близка ему из-за большого числа знакомых в стране.

Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира. Специалист заявил, что с интересом ждет турнир и отдельно будет поддерживать сборную Узбекистана, сообщает «Сила Спорта».

«Как и все поклонники футбола, с большим интересом жду старта чемпионата мира. Думаю, нас ждет очень яркий и увлекательный турнир. Постараюсь следить практически за всеми сборными, особенно за ведущими командами. При этом отдельно буду поддерживать Узбекистан — эта страна мне близка, там у меня много знакомых», — сказал Семин.

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата мира. Для команды это станет дебютным участием на главном турнире сборных.

На групповом этапе Узбекистан сыграет с Португалией, Колумбией и ДР Конго. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

Семин хорошо известен по работе в российском футболе. Он трижды приводил «Локомотив» к чемпионству России, а также выигрывал с московским клубом Кубок и Суперкубок страны.

