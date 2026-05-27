Винисиус назвал Ямаля игроком, способным выиграть ЧМ в одиночку

Нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высоко оценил игру вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Бразилец заявил, что футболист сборной Испании способен оказать решающее влияние на чемпионат мира, сообщает Marca.
«Испания, потому что она выиграла последний чемпионат Европы, у нее команда, которая давно играет вместе, и у нее есть Ламин — один из лучших футболистов мира», — сказал Винисиус, отвечая на вопрос о фаворите турнира.
Отдельно Винисиус отметил, что Ямаль уже сейчас способен решать матчи самого высокого уровня. При этом бразилец выступает за «Реал», а испанец — за «Барселону», что делает оценку особенно заметной на фоне принципиального клубного соперничества.
«Он всегда делает невероятные вещи на поле, поэтому это игрок, способный выиграть чемпионат мира в одиночку», — добавил Винисиус.
Ламин Ямаль стал одним из главных открытий европейского футбола последних лет. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы и закрепился в числе ключевых игроков национальной команды.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Испания и Бразилия входят в число сборных, от которых традиционно ждут борьбы за титул.