Сборная ЮАР не смогла вовремя отправиться на мундиаль

Как сообщили в пресс-службе Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA), задержка вызвана проблемами с оформлением виз для нескольких игроков и членов делегации.
В SAFA отметили, что работа над урегулированием ситуации продолжается. Организация рассчитывает отправить команду в Мехико в ближайшее время. До момента вылета футболисты будут проводить тренировки в Йоханнесбурге.
Сборной ЮАР предстоит сыграть в матче открытия турнира. 11 июня южноафриканцы встретятся с командой Мексики на стадионе «Ацтека» в Мехико. Кроме того, в группе A соперниками сборной станут команды Чехии и Кореи.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады. В турнире впервые в истории примут участие 48 национальных сборных.