Бразилия разгромила Панаму в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. В составе бразильцев отличились Винисиус Жуниор (2), Каземиро (39), Райан (53), Лукас Пакета (60), Игор Тиаго (63, с пенальти) и Данило (81). У сборной Панамы гол забил Карлос Харви (84), также автором автогола стал нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья (14).
В стартовом составе у Бразилии вышел форвард «Зенита» Луис Энрике. Игрок не отметился результативными действиями и был заменен в начале второго тайма. На 46-й минуте встречи на поле появился партнер Энрике по команде защитник Дуглас Сантос. Он записал на свой счет результативную передачу.
6 июня сборная Бразилии проведет еще один товарищеский матч с национальной командой Египта.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня). Матчи пройдут в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.