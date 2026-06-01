Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Бразилия разгромила Панаму в товарищеском матче

Сборная Бразилии одержала победу над Панамой в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года (6:2).

Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. В составе бразильцев отличились Винисиус Жуниор (2), Каземиро (39), Райан (53), Лукас Пакета (60), Игор Тиаго (63, с пенальти) и Данило (81). У сборной Панамы гол забил Карлос Харви (84), также автором автогола стал нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья (14).

В стартовом составе у Бразилии вышел форвард «Зенита» Луис Энрике. Игрок не отметился результативными действиями и был заменен в начале второго тайма. На 46-й минуте встречи на поле появился партнер Энрике по команде защитник Дуглас Сантос. Он записал на свой счет результативную передачу.

6 июня сборная Бразилии проведет еще один товарищеский матч с национальной командой Египта.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландии (24 июня). Матчи пройдут в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.