Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Игроки из РПЛ вошли в состав сборной Мексики на ЧМ-2026

Сборная Мексики объявила итоговый состав на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, в итоговый состав из 26 футболистов вошли 29-летний защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и 30-летний полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.

Также на ЧМ-2026 вызван 40-летний голкипер кипрского АЕЛа Гильермо Очоа, который может сыграть на шестом чемпионате мира в карьере.

Состав сборной Мексики на ЧМ-2026:

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).

Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»).

Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва).

Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Мексики сыграет с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии.