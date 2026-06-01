Игроки из РПЛ вошли в состав сборной Мексики на ЧМ-2026

Как сообщает пресс-служба национальной команды, в итоговый состав из 26 футболистов вошли 29-летний защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и 30-летний полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.



Также на ЧМ-2026 вызван 40-летний голкипер кипрского АЕЛа Гильермо Очоа, который может сыграть на шестом чемпионате мира в карьере.