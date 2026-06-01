Игроки из РПЛ вошли в состав сборной Мексики на ЧМ-2026

Как сообщает пресс-служба национальной команды, в итоговый состав из 26 футболистов вошли 29-летний защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и 30-летний полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.
Также на ЧМ-2026 вызван 40-летний голкипер кипрского АЕЛа Гильермо Очоа, который может сыграть на шестом чемпионате мира в карьере.
Состав сборной Мексики на ЧМ-2026:
Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ).
Защитники: Исраэль Рейес («Клуб Америка»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хоан Васкес («Дженоа»), Хесус Гальярдо («Толука»), Матео Чавес («АЗ Алкмар»).
Полузащитники: Альваро Фидальго («Бетис»), Бриан Гутьеррес («Гвадалахара»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо («Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Хильберто Мора («Тихуана»), Луис Чавес («Динамо» Москва).
Нападающие: Роберто Альварадо («Гвадалахара»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Гильермо Мартинес («УНАМ Пумас»), Армандо Гонсалес («Гвадалахара»), Сантьяго Хименес («Милан»), Рауль Хименес («Фулхэм»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Эрнесто Вега («Толука»).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе сборная Мексики сыграет с командами ЮАР, Южной Кореи и Чехии.