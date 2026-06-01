СМИ: Месси пропустит матч сборной Аргентины перед ЧМ

По информации источника, Месси имеет незначительные проблемы со здоровьем и не примет участия в товарищеской встрече с Гондурасом, которая состоится 7 июня. Отмечается, что футболист должен восстановиться к первому матчу национальной команды на чемпионате мира 2026 года. 17 июня Аргентина сыграет против Алжира в Канзас-Сити.