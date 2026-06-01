СМИ: Месси пропустит матч сборной Аргентины перед ЧМ

По информации источника, Месси имеет незначительные проблемы со здоровьем и не примет участия в товарищеской встрече с Гондурасом, которая состоится 7 июня. Отмечается, что футболист должен восстановиться к первому матчу национальной команды на чемпионате мира 2026 года. 17 июня Аргентина сыграет против Алжира в Канзас-Сити.
Напомним, Месси получил повреждение в матче регулярного чемпионата МЛС с «Филадельфией» (6:4). У футболиста была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.
В нынешнем сезоне на счету Месси 12 забитых мячей и семь результативных передач в составе «Интер Майами» за 14 матчей регулярного чемпионата МЛС.
38-летний Месси примет участие в шестом чемпионате мира в карьере. Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет на групповом этапе с командами Алжира, Австрии и Иордании.