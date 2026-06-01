Саудовская Аравия начала бесплатную раздачу билетов на ЧМ-2026

По информации источника, данное решение связано с опасениями ФИФА по поводу возможной низкой посещаемости матчей мундиаля. Подобная мера уже использовалась на клубном чемпионате мира, который в прошлом году также проходил в США.
«Начинается обратный отсчет до чемпионата мира по футболу. По этому случаю Федерация футбола Саудовской Аравии предлагает бесплатные билеты для болельщиков сборной Саудовской Аравии, находящихся в США. С тебя присутствие, с нас билеты», — сказано в заявлении посольства Саудовской Аравии в США.
Таким образом, бесплатные билеты получат все болельщики сборной Саудовской Аравии, которые приедут поддержать команду на ЧМ-2026. Отмечается, что эта мера связана с судебными исками к ФИФА из-за предполагаемого невыполнения обещаний об экономических выгодах от увеличения количество участников турнира с 32 до 48 сборных.
На данный момент до сих пор остаются не проданными тысячи билеты на матчи сборной Саудовской Аравии, которые продаются по цене до трех тысяч долларов за штуку.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Саудовской Аравии сыграет против Уругвая (15 июня), Испании (21 июня) и Кабо-Верде (26 июня). Матчи пройдут в Майами, Атланте и Хьюстоне.
В рамках подготовки к турниру саудовская сборная также проведет два товарищеских матча в Техасе против Пуэрто-Рико (5 июня) и Сенегала (9 июня).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Матч открытия турнира пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико, где сыграют сборные Мексики и ЮАР.