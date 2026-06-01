Сборная Эквадора объявила итоговый состав на ЧМ-2026

Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Кристиан Рамирес не вошел в окончательный состав сборной Эквадора на чемпионат мира‑2026. Об этом сообщает пресс‑служба национальной команды. Рамирес был включен в расширенный список кандидатов, но не вошел в окончательную заявку из 26 человек.
Заявка сборной Эквадора на ЧМ-2026:
Вратари: Эрнан Галиньес («Уракан»), Моисес Рамирес («АЕК Кифисия»), Гонсало Валье («ЛДУ Кито»).
Защитники: Пьеро Инкапье («Арсенал»), Вильям Пачо (ПСЖ), Первис Эступиньян («Милан»), Феликс Торрес («Интернасьонал»), Джоэль Ордоьнес («Брюгге»), Джексон Порозо («Тихуана»), Ангело Пресиадо («Атлетико Минейро»).
Нападающие: Эннер Валенсия («Пачука»), Гонсало Плата («Фламенго»), Алан Минда («Атлетико Минейро»), Джон Йебоа («Венеция»), Кевин Родригес («Юнион Сент-Жиллуаз»), Джорди Кайседо («Атлас»), Нильсон Ангуло («Сандерленд»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Джереми Арева́ло («Штутгарт»).
На групповом этапе чемпионата мира‑2026 сборная Эквадора сыграет в группе Е с командами Кот‑д’Ивуара, Кюрасао и Германии. Эквадор примет участие в своем пятом мировом первенстве. Лучшим результатом сборной является выход в ⅛ финала чемпионата мира 2006 года, где она уступила Англии (0:1).