Сборная Эквадора объявила итоговый состав на ЧМ-2026

Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Кристиан Рамирес не вошел в окончательный состав сборной Эквадора на чемпионат мира‑2026. Об этом сообщает пресс‑служба национальной команды. Рамирес был включен в расширенный список кандидатов, но не вошел в окончательную заявку из 26 человек.