Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
4.90
Футбол. Товарищеские матчи
20:30
Турция
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.41
П2
15.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Австрия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.53
П2
6.79
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.40
П2
19.00
Футбол. Товарищеские матчи
02.06
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.86
П2
5.25
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Бразилия
6
:
Панама
2
П1
X
П2

Полузащитник «Ростова» Мохеби включен в заявку Ирана на ЧМ-2026

1 июня сборная Ирана опубликовала официальную заявку из 26 футболистов..

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби вошел в окончательную заявку сборной Ирана для участия в чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщается в соцсетях иранской сборной.

27-летний нападающий перешел в «Ростов» в июле 2023 года из португальской «Санта-Клары». Также Мохаммад играл за иранские клубы «Шахин», «Сепахан» и «Эстегляль». Всего в 80 матчах за «Ростов» на счету Мохеби 15 мячей и 11 результативных передач.

В заявку на чемпионат мира попали также ранее выступавшие в России защитник Милад Мохаммади («Ахмат»), полузащитники Саид Эззатоллахи («Ростов», «Анжи», «Амкар») и Мохаммад Горбани («Оренбург»). Бывший нападающий казанского «Рубина», «Ростова» и петербургского «Зенита» Сердар Азмун не получил вызов. СМИ сообщали, что причиной такого решения могли стать совместные фотографии Азмуна с шейхами ОАЭ, с территории которых наносились удары по Ирану. На своей странице в соцсетях Азмун написал, что Иран остается его сердцем и гордостью, и пожелал национальной команде «успеха и славы на чемпионате мира».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта.