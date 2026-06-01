Полузащитник «Ростова» Мохеби включен в заявку Ирана на ЧМ-2026

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби вошел в окончательную заявку сборной Ирана для участия в чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщается в соцсетях иранской сборной.
27-летний нападающий перешел в «Ростов» в июле 2023 года из португальской «Санта-Клары». Также Мохаммад играл за иранские клубы «Шахин», «Сепахан» и «Эстегляль». Всего в 80 матчах за «Ростов» на счету Мохеби 15 мячей и 11 результативных передач.
В заявку на чемпионат мира попали также ранее выступавшие в России защитник Милад Мохаммади («Ахмат»), полузащитники Саид Эззатоллахи («Ростов», «Анжи», «Амкар») и Мохаммад Горбани («Оренбург»). Бывший нападающий казанского «Рубина», «Ростова» и петербургского «Зенита» Сердар Азмун не получил вызов. СМИ сообщали, что причиной такого решения могли стать совместные фотографии Азмуна с шейхами ОАЭ, с территории которых наносились удары по Ирану. На своей странице в соцсетях Азмун написал, что Иран остается его сердцем и гордостью, и пожелал национальной команде «успеха и славы на чемпионате мира».
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Сборная Ирана на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта.