Полузащитник «Ростова» Мохеби включен в заявку Ирана на ЧМ-2026

В заявку на чемпионат мира попали также ранее выступавшие в России защитник Милад Мохаммади («Ахмат»), полузащитники Саид Эззатоллахи («Ростов», «Анжи», «Амкар») и Мохаммад Горбани («Оренбург»). Бывший нападающий казанского «Рубина», «Ростова» и петербургского «Зенита» Сердар Азмун не получил вызов. СМИ сообщали, что причиной такого решения могли стать совместные фотографии Азмуна с шейхами ОАЭ, с территории которых наносились удары по Ирану. На своей странице в соцсетях Азмун написал, что Иран остается его сердцем и гордостью, и пожелал национальной команде «успеха и славы на чемпионате мира».