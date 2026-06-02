На ЧМ‑2026 будут использованы мячи, которые необходимо заряжать

Датчик передает данные в режиме реального времени непосредственно в VAR‑комнату. Ожидается, что новая технология существенно поможет судьям в принятии решений по спорным эпизодам — в том числе при фиксации офсайдов и игры рукой.
Технологическая компания, участвовавшая в разработке мячей, уточнила: для полной зарядки устройства требуется около 90 минут, а батарея рассчитана на шесть часов активного использования — этого более чем достаточно для матча. О процессе подготовки мячей к игре рассказал представитель компании‑производителя (его цитирует Yahoo Sports):
«Датчик не может функционировать без батареи. Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него. Батарея соответствует самым высоким стандартам, что позволяет устройству работать в несколько раз дольше, чем продолжается игра».
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. Ранее в мундиалях участвовали 32 сборные.