На ЧМ‑2026 будут использованы мячи, которые необходимо заряжать

На чемпионате мира по футболу 2026 года будут использоваться «умные» мячи со встроенным датчиком движения — перед матчами их необходимо заряжать.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Официальный сайт ФИФА

Датчик передает данные в режиме реального времени непосредственно в VAR‑комнату. Ожидается, что новая технология существенно поможет судьям в принятии решений по спорным эпизодам — в том числе при фиксации офсайдов и игры рукой.

Технологическая компания, участвовавшая в разработке мячей, уточнила: для полной зарядки устройства требуется около 90 минут, а батарея рассчитана на шесть часов активного использования — этого более чем достаточно для матча. О процессе подготовки мячей к игре рассказал представитель компании‑производителя (его цитирует Yahoo Sports):

«Датчик не может функционировать без батареи. Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него. Батарея соответствует самым высоким стандартам, что позволяет устройству работать в несколько раз дольше, чем продолжается игра».

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных команд. Ранее в мундиалях участвовали 32 сборные.