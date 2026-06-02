Мусаев раскритиковал новый формат чемпионата мира

«Буду стараться следить, но мне не нравится формат турнира. В детстве, юности я смотрел все матчи чемпионатов мира 1994, 1998 годов. Рисовал таблицы, записывал голы. Ожидание каждой игры было праздником. Раньше просто попасть на ЧМ уже было праздником, а сейчас — 48 команд, 104 матча. Все размыто. Тяжело все посмотреть, проанализировать в таком потоке. Понятно, что к поздним стадиям останутся все топовые сборные — вот за ними буду следить с удовольствием.



На чьей стороне симпатии? С детства у меня любимым клубом был “Ювентус”, а сборной — Италия. За них болел, собирал плакаты. Когда повзрослел и стал работать тренером, эти симпатии рассеялись. Буду переживать персонально за Кордобу, Ленини. Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией. Интересны французы, англичане. Ну и последний танец Роналду, Месси на ЧМ пропустить нельзя», — сказал Мусаев.