Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Мусаев раскритиковал новый формат чемпионата мира

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «Чемпионату» выразил недовольство новым форматом чемпионата мира по футболу.

Источник: https://t.me/fckrasnodar

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.

«Буду стараться следить, но мне не нравится формат турнира. В детстве, юности я смотрел все матчи чемпионатов мира 1994, 1998 годов. Рисовал таблицы, записывал голы. Ожидание каждой игры было праздником. Раньше просто попасть на ЧМ уже было праздником, а сейчас — 48 команд, 104 матча. Все размыто. Тяжело все посмотреть, проанализировать в таком потоке. Понятно, что к поздним стадиям останутся все топовые сборные — вот за ними буду следить с удовольствием.

На чьей стороне симпатии? С детства у меня любимым клубом был “Ювентус”, а сборной — Италия. За них болел, собирал плакаты. Когда повзрослел и стал работать тренером, эти симпатии рассеялись. Буду переживать персонально за Кордобу, Ленини. Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией. Интересны французы, англичане. Ну и последний танец Роналду, Месси на ЧМ пропустить нельзя», — сказал Мусаев.

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини на ЧМ-2026 будет выступать за сборную Кабо-Верде, а нападающий «быков» Джон Кордоба — за сборную Колумбии.

Матч открытия ЧМ-2026 пройдет в четверг, 11 июня, на стадионе «Ацтека» в Мехико, где сыграют сборные Мексики и ЮАР.