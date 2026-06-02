Шесть экс-игроков РПЛ вошли в состав сборной Узбекистана на ЧМ

Тренерский штаб во главе с Фабио Каннаваро включил в итоговую заявку на мундиаль 26 футболистов, в том числе шесть бывших игроков РПЛ: защитника Рустама Ашурматова («Рубин»), полузащитника Шерзода Эсанова («Акрон»), а также нападающих Аббоса Файзуллаева (ЦСКА), Достона Хамдамова («Анжи»), Остона Урунова («Уфа», «Спартак», «Урал») и Элдора Шомуродова («Ростов»).
Состав сборной Узбекистана на ЧМ-2026:
- Вратари: Уткир Юсупов («Навбахор»), Ботирали Эргашев («Нефтчи»), Абдувохид Неъматов («Насаф»)
- Защитники: Авазбек Улмасалиев (ОКМК), Жахонгир Урозов («Динамо»), Рустам Ашурматов («Эстегляль», Иран), Умар Эшмуродов («Насаф»), Абдукодир Хусанов («Манчестер Сити», Англия), Абдулла Абдуллаев («Дибба», ОАЭ), Фаррух Сайфиев («Нефтчи»), Хожиакбар Алижонов («Пахтакор»), Шерзод Насруллаев («Пахтакор»), Бехруз Каримов («Сурхон»)
- Полузащитники: Шерзод Эсанов («Бухара»), Одил Хамробеков («Трактор», Иран), Акмал Мозговой («Пахтакор»), Отабек Шукуров («Банияс», ОАЭ), Жамшид Искандеров («Нефтчи»), Азиз Ганиев («Ал Батаех», ОАЭ)
- Нападающие: Аббос Файзуллаев («Истанбул Башакшехир», Турция), Жалолиддин Машарипов («Истиклол», Иран), Достон Хамдамов («Пахтакор»), Остон Урунов («Персеполис», Иран), Азиз Амонов («Динамо»), Игорь Сергеев («Персеполис», Иран), Элдор Шомуродов («Истанбул Башакшехир», Турция)
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Узбекистана сыграет с командами Колумбии (17 июня), Португалии (23 июня) и ДР Конго (27 июня). Матчи пройдут в Мехико, Хьюстоне и Атланте.
В рамках подготовки к ЧМ-2026 сборная Узбекистана уступила в товарищеском матче сборной Канады (0:2). В понедельник, 8 июня, команда Фабио Каннаваро проведет заключительный контрольный матч в Нью-Йорке против сборной Нидерландов.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.