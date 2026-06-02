Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Гюлер, Чалханоглу и Йылдыз вошли в заявку Турции на ЧМ-2026

Тренерский штаб сборной Турции во главе с Винченцо Монтеллой огласил окончательный состав на предстоящий чемпионат мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В список из 26 игроков попали: нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер, полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу и форвард туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз.

Состав сборной Турции на чемпионат мира по футболу 2026 года:

Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед», Англия), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»).

Защитники: Абдюлкерим Бардакджи, Эрен Эльмалы (оба — «Галатасарай»), Мерих Демирал («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр (оба — «Фенербахче»), Ферди Кадыоглу («Брайтон», Англия), Озан Кабак («Хоффенхайм», Германия), Самет Акайдын («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома», Италия);

Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд, Германия).

Нападающие: Арда Гюлер («Реал», Испания), Барыш Алпер Йылмаз, Юнус Акгюн (оба — «Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт» Франкфурт, Германия), Дениз Гюль («Порту», Португалия), Ирфан Джан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия), Керем Актюркоглу, Огуз Айдын (оба — «Фенербахче»).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Турция сыграет против сборных Австралии (14 июня), Парагвая (20 июня) и США (26 июня).


Футбол. ЧМ-2026
14.06
Австралия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.70
П2
1.83