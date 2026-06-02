Гюлер, Чалханоглу и Йылдыз вошли в заявку Турции на ЧМ-2026

В список из 26 игроков попали: нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер, полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу и форвард туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз.
Состав сборной Турции на чемпионат мира по футболу 2026 года:
Вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед», Англия), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»).
Защитники: Абдюлкерим Бардакджи, Эрен Эльмалы (оба — «Галатасарай»), Мерих Демирал («Аль-Ахли», Саудовская Аравия), Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдюр (оба — «Фенербахче»), Ферди Кадыоглу («Брайтон», Англия), Озан Кабак («Хоффенхайм», Германия), Самет Акайдын («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома», Италия);
Полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер», Италия), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд, Германия).
Нападающие: Арда Гюлер («Реал», Испания), Барыш Алпер Йылмаз, Юнус Акгюн (оба — «Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт» Франкфурт, Германия), Дениз Гюль («Порту», Португалия), Ирфан Джан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус», Италия), Керем Актюркоглу, Огуз Айдын (оба — «Фенербахче»).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Турция сыграет против сборных Австралии (14 июня), Парагвая (20 июня) и США (26 июня).