Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.60
П2
2.83
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Марокко
:
Мадагаскар
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2

Тюкавин сказал, чего не хватает чемпионату мира-2026

Нападающий «Динамо» и сборной России заявил, что будет следить за турниром и игроками московского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, что будет следить за чемпионатом мира-2026, сообщает «Матч ТВ».

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в официальных международных соревнованиях.

«Посмотрим на классных игроков», — сказал Тюкавин.

Форварда спросили, есть ли у него ощущение, что сборная России должна была быть на чемпионате мира.

«Лучше, чтобы мы все там были, вся страна. То, что нас нет, ну, чемпионат мира и чемпионат мира», — ответил футболист.

Тюкавин отметил, что особенно будет следить за решающими стадиями турнира и за партнерами по «Динамо», которые могут сыграть на ЧМ.

«Все будут смотреть полуфиналы и финал чемпионата мира. Из “Динамо” поедут Луис Чавес (сборная Мексики) и Хуан Касерес (сборная Парагвая), они матчи ночью будут играть, даже не знаю, как их смотреть, сравнить, как они в сборной выступают и как у нас», — сказал нападающий.

На вопрос, будет ли он поддерживать сборную Мексики, за которую выступает Чавес, Тюкавин ответил с улыбкой.

«Буду болеть и ночами не спать», — заявил форвард.

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В составе сборной России нападающий дебютировал в 2021 году.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше