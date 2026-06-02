Тюкавин сказал, чего не хватает чемпионату мира-2026

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, что будет следить за чемпионатом мира-2026, сообщает «Матч ТВ».
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в официальных международных соревнованиях.
«Посмотрим на классных игроков», — сказал Тюкавин.
Форварда спросили, есть ли у него ощущение, что сборная России должна была быть на чемпионате мира.
«Лучше, чтобы мы все там были, вся страна. То, что нас нет, ну, чемпионат мира и чемпионат мира», — ответил футболист.
Тюкавин отметил, что особенно будет следить за решающими стадиями турнира и за партнерами по «Динамо», которые могут сыграть на ЧМ.
«Все будут смотреть полуфиналы и финал чемпионата мира. Из “Динамо” поедут Луис Чавес (сборная Мексики) и Хуан Касерес (сборная Парагвая), они матчи ночью будут играть, даже не знаю, как их смотреть, сравнить, как они в сборной выступают и как у нас», — сказал нападающий.
На вопрос, будет ли он поддерживать сборную Мексики, за которую выступает Чавес, Тюкавин ответил с улыбкой.
«Буду болеть и ночами не спать», — заявил форвард.
Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В составе сборной России нападающий дебютировал в 2021 году.