Известны имена самых возрастного и молодого игроков на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала самого возрастного и самого молодого участников чемпионата мира 2026 года. Информация опубликована на официальном сайте организации.
Самым опытным игроком турнира станет голкипер сборной Шотландии Крейг Гордон, которому на момент старта соревнований будет 43 года и 162 дня. Самым молодым участником мирового первенства окажется атакующий полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора — ему исполнится 17 лет и 240 дней.
Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля. Сборная Шотландии выступит в группе C, где ее соперниками станут команды Бразилии, Гаити и Марокко. Мексика сыграет в группе A против Чехии, ЮАР и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что бразильская телеведущая разместила на обнаженном теле карточки с изображениями Лионеля Месси, Криштиану Роналду и других футболистов. Таким образом она подала заявку на участие в конкурсе «Муза ЧМ-2026».
Самым высоким футболистом в заявках национальных команд на ЧМ-2026 оказался 25-летний вратарь сборной Австрии Флориан Вигеле — его рост составляет 205 см. На клубном уровне Вигеле играет в Чехии в составе пльзеньской «Виктории».
Самым низким футболистом в заявках национальных команд на ЧМ-2026 оказался 30-летний полузащитник сборной Панамы Сесар Янис — его рост составляет 160 см. На клубном уровне Сесар Янис играет в Чили за команду «Кобресаль». В составе сборной Панамы в его активе 53 матча и 5 голов.