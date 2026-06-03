Известны имена самых возрастного и молодого игроков на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года состоится с 11 июня по 19 июля. Сборная Шотландии выступит в группе C, где ее соперниками станут команды Бразилии, Гаити и Марокко. Мексика сыграет в группе A против Чехии, ЮАР и Южной Кореи.