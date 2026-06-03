Футболку Пеле с ЧМ‑1958 выставят на аукцион за $6 млн

Речь идет о майке с номером 10, в которой 17-летний бразилец Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) забил два гола в финале чемпионата мира 1958 года против сборной Швеции (5:2) на стадионе «Росунда» в Стокгольме. Тогда Бразилия впервые в истории выиграла чемпионат мира. Сам Пеле до сих пор остаётся самым молодым игроком, забивавшим гол в финале ЧМ.