Футболку Пеле с ЧМ‑1958 выставят на аукцион за $6 млн

Футболка трехкратного чемпиона мира Пеле, в которой он выходил на финал чемпионата мира 1958 года, будет выставлена на аукционе Sotheby’s. Об этом сообщает ESPN.
Речь идет о майке с номером 10, в которой 17-летний бразилец Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) забил два гола в финале чемпионата мира 1958 года против сборной Швеции (5:2) на стадионе «Росунда» в Стокгольме. Тогда Бразилия впервые в истории выиграла чемпионат мира. Сам Пеле до сих пор остаётся самым молодым игроком, забивавшим гол в финале ЧМ.
«Это одежда, которую надел один из величайших футболистов в истории в тот вечер, когда началось его восхождение», — заявил глава отдела современных коллекционных предметов Sotheby's Брам Вахтер.
По данным ESPN, после финала 1958 года Пеле подарил эту футболку своему товарищу по команде и другу Диде (настоящее имя — Нелсон де Жезус Силва). В 2004 году майка попала в бразильский музей и в итоге была приобретена нынешним владельцем, имя которого не раскрывается.
Аукцион продлится с 29 июня по 16 июля — торги завершатся ровно за три дня до финала нынешнего мундиаля. По оценкам экспертов, стоимость лота составит $6 млн.
Пеле скончался в декабре 2022 года в возрасте 82 лет на фоне прогрессирующего рака.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.