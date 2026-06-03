На ЧМ-2026 офсайды будут определять с помощью 3D-моделей игроков

Ранее сообщалось, что официальный мяч ЧМ-2026 Trionda будет оснащён миниатюрным датчиком весом 14 граммов, который в режиме реального времени будет фиксировать данные о его движении. Данные с датчика будут использоваться для фиксации и анализа эпизодов, связанных с офсайдами и игрой рукой.