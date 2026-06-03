На ЧМ-2026 офсайды будут определять с помощью 3D-моделей игроков

Все 1248 игроков перед первым матчем на турнире пройдут через процедуру 3D-сканирования, которая занимает одну секунду. Полученные данные будут использоваться для работы полуавтоматической системы определения офсайда. Также у каждого футболиста появится свой «цифровой аватар», позволяющий зрителям более реалистично видеть офсайдные эпизоды в повторах и на экранах стадионов.
Ранее сообщалось, что официальный мяч ЧМ-2026 Trionda будет оснащён миниатюрным датчиком весом 14 граммов, который в режиме реального времени будет фиксировать данные о его движении. Данные с датчика будут использоваться для фиксации и анализа эпизодов, связанных с офсайдами и игрой рукой.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.