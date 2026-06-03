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Лучший игрок сборной Канады пропустит первый матч на ЧМ-2026

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис пропустит первый матч национальной команды на предстоящем чемпионате мира по футболу из-за травмы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Канады 12 июня сыграет против Боснии и Герцеговины в Торонто.

«Принять участие в первой игре турнира не представляется возможным», — приводит слова Дэвиса телеканал Sportsnet.

Футболист также не стал делать прогнозы относительно своего участия в последующих играх чемпионата.

25-летний Дэвис получил травму 6 мая в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1). Футболист появился на поле в середине второго тайма и доиграл встречу до конца. Медицинское обследование выявило у игрока повреждение подколенного сухожилия.

Альфонсо Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. В составе клуба футболист провел 249 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 40 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2030 года.

В составе сборной Канады Дэвис дебютировал в 2017 году. На его счету 15 голов и 18 передач в 58 матчах.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Канады на групповом этапе сыграет также с командами Катара (18 июня) и Швейцарии (24 июня). Матчи пройдут в Торонто и Ванкувере.